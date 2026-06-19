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il commento

La firma di Peppe Poeta sullo scudetto di Milano

Geri De Rosa
Ciamillo Castoria

A detta di molti era troppo inesperto e 'timido' per poter gestire una panchina come quella dell'Olimpia Milano, a maggior ragione dopo essere subentrato a novembre per le dimissioni di Ettore Messina. Invece ha saputo dimostrare la bontà del suo 'metodo', fatto di dialogo, stima e fiducia reciproca, chiudendo in gara-4 una stagione da record

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