La firma di Peppe Poeta sullo scudetto di Milano

A detta di molti era troppo inesperto e 'timido' per poter gestire una panchina come quella dell'Olimpia Milano, a maggior ragione dopo essere subentrato a novembre per le dimissioni di Ettore Messina. Invece ha saputo dimostrare la bontà del suo 'metodo', fatto di dialogo, stima e fiducia reciproca, chiudendo in gara-4 una stagione da record