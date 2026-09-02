Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Virtus Bologna, Kevin Kokila infortunato: salterà la Supercoppa a Tortona

Serie A
©Getty

Tegola per la Virtus Bologna che dovrà fare a meno di Kevin Kokila per circa quattro settimane. Il lungo di nazionalità angolana, arrivato in prestito da Dubai, ha avuto un problema muscolare e non potrà quindi essere a disposizione del nuovo allenatore Alex Mumbrù per la Supercoppa italiana, in programma il fine settimana del 19 e 20 settembre a Tortona

Inizia con qualche intoppo la fase di preparazione della Virtus Bologna in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Il club bianconero dovrà infatti fare a meno del lungo Kevin Kokila per circa un mese: il centro di nazionalità angolana, arrivato in prestito da Dubai dopo essere stato prelevato da Bourg, è alle prese con un problema muscolare e tornerà a disposizione a ottobre. Questo significa che il nuovo allenatore Alex Mumbrù sarà senza Kokila in Supercoppa italiana, in programma a Tortona il 19 e 20 settembre e con la Virtus impegnata nella seconda semifinale contro Milano.

 

Questo il comunicato della Virtus sulle condizioni dell’angolano: "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Kevin Kokila, nel corso dell’allenamento di lunedì 31 agosto, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono stimati in circa 4 settimane".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Thanasis Antetokounmpo riparte dall'Aris Salonicco

Basket

Dopo Alex e Kostas, anche Thanasis Antetokounmpo fa ritorno in Europa. Il fratello maggiore di...

Francesco Totti nuovo Advisor di Maxima Roma

Serie A

Maxima Roma ha annunciato che Francesco Totti parteciperà al progetto del club di basket come...

USA perdono Wilson e Plum, dentro Citron e Iriafen

Basket

La fortissima nazionale statunitense, avversaria dell’Italia nel gruppo D ai prossimi Mondiali...

La nuova brand identity di Derthona Basket

Basket

Derthona Basket ha presentato la sua nuova brand identity: un sistema visivo costruito sulla...

Italia ko, a Pesaro passa la Serbia di Jokic

Basket

Contro la corazzata serba l’Italia parte forte, difende con grande intensità e tiene il campo con...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS