Tegola per la Virtus Bologna che dovrà fare a meno di Kevin Kokila per circa quattro settimane. Il lungo di nazionalità angolana, arrivato in prestito da Dubai, ha avuto un problema muscolare e non potrà quindi essere a disposizione del nuovo allenatore Alex Mumbrù per la Supercoppa italiana, in programma il fine settimana del 19 e 20 settembre a Tortona

Inizia con qualche intoppo la fase di preparazione della Virtus Bologna in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Il club bianconero dovrà infatti fare a meno del lungo Kevin Kokila per circa un mese: il centro di nazionalità angolana, arrivato in prestito da Dubai dopo essere stato prelevato da Bourg, è alle prese con un problema muscolare e tornerà a disposizione a ottobre. Questo significa che il nuovo allenatore Alex Mumbrù sarà senza Kokila in Supercoppa italiana, in programma a Tortona il 19 e 20 settembre e con la Virtus impegnata nella seconda semifinale contro Milano.

Questo il comunicato della Virtus sulle condizioni dell’angolano: "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Kevin Kokila, nel corso dell’allenamento di lunedì 31 agosto, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono stimati in circa 4 settimane".