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Supercoppa LBA, Bolmaro eletto miglior difensore per il secondo anno consecutivo

Serie A

Ieri, alla Nova Arena di Tortona, Milano ha battuto a grande fatica Venezia, conquistando così la sua terza Supercoppa consecutiva. E Leandro Bolmaro, ormai punto fermo dell'Olimpia, è stato premiato come miglior difensore della Supercoppa, un riconoscimento che l'argentino aveva già ricevuto un anno fa, a riprova della continuità di quello che può a buon titolo essere considerato il miglior difensore del campionato italiano

MILANO VINCE LA SUPERCOPPA: VENEZIA KO DOPO UN SUPPLEMENTARE

Per portarsi a casa la Supercoppa, la terza consecutiva dopo quelle vinte nel 2024 e nel 2025, Milano ha dovuto sudare e non poco. Venezia, avversaria anche nell'ultima finale scudetto, si è infatti arresa solo dopo un tempo supplementare. E se Moses Wright, ultimo preziosissimo innesto nel roster a disposizione di coach Peppe Poeta, è stato premiato come MVP della manifestazione, a spingere l'Olimpia ancora una volta verso la vittoria ci ha pensato Leandro Bolmaro. Già protagonista nella semifinale vinta contro Bologna, anche contro la Reyer l'argentino si è preso cura degli esterni avversari più pericolosi e si è quindi guadagnato il secondo premio consecutivo di miglior difensore della Supercoppa. Una consacrazione, insomma, per quello che è ora più che mai un punto fermo dei campioni d'Italia in carica.

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