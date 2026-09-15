A meno di due settimane dal via del campionato, BC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo, contestualmente al lancio del profilo Instagram. "Radici. Identità. Futuro. Roma, questa storia comincia qui e la scriviamo insieme", recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari. Al centro dello stemma c’è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea

“Roma, questa storia comincia qui e la scriviamo insieme”. Questo è lo slogan usato da Basketball Club Roma per svelare il logo ufficiale e annunciare la propria identità, a meno di due settimane dal via del campionato di Serie A. La società capitolina che ha tra i suoi proprietari Luka Doncic e Donnie Nelson, e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona, ha contestualmente lanciato il profilo Instagram.

Come comunicato dal club, al centro dello stemma c’è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Un simbolo che richiama le radici, l’identità e la forza della città e che BC Roma sceglie come elemento centrale del proprio nuovo linguaggio visivo.

“BC Roma presenta oggi la propria nuova identità visiva, segnando un ulteriore passo nella costruzione del progetto sportivo e societario che si prepara ad affrontare la nuova stagione. Il nuovo logo diventa da oggi il volto ufficiale del club e accompagnerà BC Roma dentro e fuori dal campo", si legge nella nota diffusa. "L'ambizione di BC Roma, infatti, non è soltanto quella di portare basket di alto livello nella Capitale, ma di contribuire a riaccendere la cultura cestistica della città, valorizzarne il talento e riportarla progressivamente sulla scena internazionale, con l’obiettivo di fare di Roma una vera capitale europea del basket".