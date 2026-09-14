Dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di Berlino, le stelle di Team USA Caitlin Clark, Napheesa Collier e Chelsea Gray hanno raccontato ai microfoni di Sky Sport le loro emozioni per il quinto successo consecutivo della nazionale statunitense

Caitlin Clark ha cominciato l'intervista mostrando orgogliosamente la sua medaglia d’oro, la prima di una lunga carriera con Team USA, lasciandosi alle spalle un torneo in cui non ha brillato come ci si aspetterebbe da una giocatrice del suo enorme talento: "La squadra aveva bisogno che io tornassi me stessa stasera, sono riuscita a segnare quel tiro prima dell’intervallo e da quel momento in poi abbiamo dominato la partita. Tutte sono salite di livello e hanno giocato bene. Dobbiamo dare merito alla Francia: hanno avuto un grande inizio, hanno giocatrici di talento, hanno giocato con tanto cuore e grinta, ma penso che abbiamo imposto il nostro dominio e mostrato di cosa siamo capaci. È speciale vestire la canotta USA e oggi abbiamo mostrato il perché". Approfondimento Reese difende e Clark segna sulla sirena: che show

Per la 30enne Napheesa Collier è il primo successo a livello di Mondiali, dopo due ori conquistati agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi e l’AmeriCup del 2019: "Questa vittoria vuol dire tanto. Ogni volta che scendiamo in campo in competizioni del genere vogliamo raggiungere un livello di eccellenza. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo eseguito bene ed è stato divertente, sono orgogliosa di essere qui. Giocare per Team USA è una grande responsabilità: abbiamo una lunga striscia di vittorie [36 consecutive ai Mondiali, ndr] e nessuno vuole far parte della squadra che la vedrà interrompersi. Siamo quelle che tutti vogliono battere, quindi dobbiamo giocare al massimo ad ogni partita nel modo in cui approcciamo la partita, l’etica del lavoro che ci mettiamo e il livello di dettaglio che dobbiamo seguire". Approfondimento USA ancora campione del mondo, Francia d'argento