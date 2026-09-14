Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali basket, parola alle campionesse: le interviste a Clark, Collier e Gray

Basket

Dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di Berlino, le stelle di Team USA Caitlin Clark, Napheesa Collier e Chelsea Gray hanno raccontato ai microfoni di Sky Sport le loro emozioni per il quinto successo consecutivo della nazionale statunitense

Caitlin Clark ha cominciato l'intervista mostrando orgogliosamente la sua medaglia d’oro, la prima di una lunga carriera con Team USA, lasciandosi alle spalle un torneo in cui non ha brillato come ci si aspetterebbe da una giocatrice del suo enorme talento: "La squadra aveva bisogno che io tornassi me stessa stasera, sono riuscita a segnare quel tiro prima dell’intervallo e da quel momento in poi abbiamo dominato la partita. Tutte sono salite di livello e hanno giocato bene. Dobbiamo dare merito alla Francia: hanno avuto un grande inizio, hanno giocatrici di talento, hanno giocato con tanto cuore e grinta, ma penso che abbiamo imposto il nostro dominio e mostrato di cosa siamo capaci. È speciale vestire la canotta USA e oggi abbiamo mostrato il perché".

Approfondimento

Reese difende e Clark segna sulla sirena: che show

Per la 30enne Napheesa Collier è il primo successo a livello di Mondiali, dopo due ori conquistati agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi e l’AmeriCup del 2019: "Questa vittoria vuol dire tanto. Ogni volta che scendiamo in campo in competizioni del genere vogliamo raggiungere un livello di eccellenza. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo eseguito bene ed è stato divertente, sono orgogliosa di essere qui. Giocare per Team USA è una grande responsabilità: abbiamo una lunga striscia di vittorie [36 consecutive ai Mondiali, ndr] e nessuno vuole far parte della squadra che la vedrà interrompersi. Siamo quelle che tutti vogliono battere, quindi dobbiamo giocare al massimo ad ogni partita nel modo in cui approcciamo la partita, l’etica del lavoro che ci mettiamo e il livello di dettaglio che dobbiamo seguire".

Approfondimento

USA ancora campione del mondo, Francia d'argento

Quarta medaglia d’oro anche per la veterana Chelsea Gray, che bissa il successo in Australia del 2022 e i due ori olimpici già in bacheca: "Questo successo dipende tanto della nostra esperienza. Abbiamo parlato negli spogliatoi di come poter migliorare e di come rendere questa la nostra migliore partita di questo mondiale, ed è quello che si è visto. Abbiamo giocato l’una per l’altra. È la mentalità che abbiamo: quella di rimanere unite. Quando giochi con questa maglia è sempre speciale, non puoi darlo per scontato. E io amo vestire questa maglia".

Approfondimento

Mondiali, Stati Uniti-Francia 97-79: HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Zagklis: "Ottimista sul futuro dell'ItalBasket"

Basket

Il Segretario Generale FIBA, Andreas Zagklis, ha avuto parole di elogio per la crescita del...

Mondiali, Stati Uniti-Francia 97-79: HIGHLIGHTS

Basket

Dopo un primo tempo in cui la Francia ha cominciato benissimo, toccando anche il +14 a inizio...

Reese difende e Clark segna sulla sirena: che show

Basket

Dopo un primo tempo difficile in cui erano finite sotto anche di 14 lunghezze, le stelle di Team...

Il Monaco non ripartirà neanche dalla 3^ divisione

Basket

La federazione francese ha negato l’iscrizione del Monaco alla terza divisione nazionale,...

Breanna Stewart: "Saremo pronte per la Francia"

Basket

La stella di Team USA Breanna Stewart è stata la miglior realizzatrice della squadra nella...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS