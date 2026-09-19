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Supercoppa LBA, Milano e Bologna ancora contro: la supersfida vale l’accesso in finale

Serie A

Ancora loro, Olimpia e Virtus, ancora una di fronte all’altra, questa volta con in palio un posto in finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Tortona e Venezia. La grande classica del basket italiano inizia alle 19.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

LA SUPERCOPPA LBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Potrebbe essere questo celebre verso di Lucio Battisti a fare da sottotitolo alla seconda semifinale della Supercoppa Italiana. A scendere in campo, infatti, sarà la grande classica del basket tricolore, con da una parte i campioni d’Italia dell’Olimpia e dall’altra la rinnovatissima VirtusMilano, dopo una stagione in cui erano arrivati anche i successi in Supercoppa e in Coppa Italia, riparte da Poeta e da un roster che in estate ha visto ritorni graditissimi come quello di Hall e diversi innesti di alta qualità. Bologna, viceversa, dopo una stagione deludente ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione affidata al nuovo coach Mumbrù. Il nuovo capitolo di una sfida eterna va in onda alle 19.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

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