Durante la premiazione degli LBA Awards negli studi di Sky Sport, Miro Bilan ha fatto commuovere l’ex compagno di squadra a Brescia Amedeo Della Valle: "Una tristezza senza di lui. È il giocatore con cui mi sono trovato meglio in carriera, spero di avere un altro anno insieme". Ricevendo il premio di miglior italiano, Della Valle lo aveva dedicato alla città di Brescia: "È stato uno shock quello che è successo". Lo speciale LBA Awards in onda sabato 19 settembre alle 15 e alle 18 su Sky Sport Basket

La Pallacanestro Brescia non giocherà il prossimo campionato di LBA, ma i suoi due giocatori più rappresentativi — Amedeo Della Valle e Miro Bilan — sono stati protagonisti degli LBA Awards della passata stagione. Insieme sul palco per ricevere il premio negli studi di Sky Sport dopo essere stati inseriti nel "Dream Team" della stagione 2025-26, il lungo croato ha fatto commuovere il suo ex compagno di squadra: "Sarà una tristezza senza di lui" ha detto Bilan, che giocherà nella Maxima Roma mentre Della Valle è passato a Varese. "Ovviamente è un giocatore e un tiratore straordinario, ma una persona ancora migliore. È il giocatore con cui mi sono trovato meglio nella mia carriera ed è mio fratello. Spero che potremo giocare ancora un un anno insieme". A quel punto Della Valle con le lacrime agli occhi ha abbracciato il compagno appoggiandogli la testa sulla spalla, a testimonianza di un rapporto che va oltre la pallacanestro. L'intero speciale LBA Awards in onda sabato 19 settembre alle 15 e alle 18 su Sky Sport Basket.