Supercoppa LBA: tutte le sfide su Sky Sport

Si apre la stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa 2026: in campo Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona e Venezia. Le due semifinali oggi e la finalissima domani in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con studi pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport, per non perdersi nulla del primo trofeo stagionale

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA