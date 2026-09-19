Supercoppa LBA: tutte le sfide su Sky Sport

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Supercoppa Italiana di basket 2026, dove vedere le partite in tv e streaming

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Si apre la stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa 2026: in campo Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona e Venezia. Le due semifinali oggi e la finalissima domani in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con studi pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport, per non perdersi nulla del primo trofeo stagionale

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

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