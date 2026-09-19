Supercoppa LBA: tutte le sfide su Sky Sport

Supercoppa Italiana di basket 2026, dove vedere le partite in tv e streaming
Si apre la stagione della pallacanestro italiana con la Supercoppa 2026: in campo Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona e Venezia. Le due semifinali oggi e la finalissima domani in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con studi pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport, per non perdersi nulla del primo trofeo stagionale
IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- Comincia la stagione del basket italiano e come da tradizione è la Supercoppa ad aprire le danze. Alla Nova Arena di Tortona si terranno le prime tre gare stagionali, con le semifinali previste per oggi sabato 19 settembre e la finale domani domenica 20 settembre con alcune delle squadre più interessanti della prossima stagione pronte a scendere in campo
- Sul parquet ci saranno i campioni in carica dell’Olimpia Milano, reduci dal triplete Scudetto-Coppa Italia-Supercoppa della passata stagione, e i vice-campioni della Reyer Venezia. Insieme a loro anche la rinnovata Virtus Bologna e i padroni di casa di Tortona, per due giorni di gare da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOWcon studi pre e post partita con Giulia Cicchinè e le interviste da bordo campo di Gaia Accoto
- Il format della Supercoppa è molto semplice: due semifinali al sabato e la finale domenica, tutto in diretta con pre e post partita a cura della redazione di Sky Sport per godersi al meglio l’evento che apre la grande stagione del basket italiano nel palinsesto di Sky
- Sabato 19 settembre alle 17 su Sky Sport Uno e NOW, commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Pre-partita dalle 16.30
- Sabato 19 settembre alle 19.45 su Sky Sport Uno e NOW, commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
- Domenica 20 settembre alle 17 su Sky Sport Basket e NOW, commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Pre-partita dalle 16.30