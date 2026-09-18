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Supercoppa Eurolega di basket, dove vedere le partite in tv e streaming

Basket

Comincia oggi la Euroleague SuperCup sui canali di Sky Sport, mettendo in campo il meglio di quanto possa offrire il Vecchio Continente. Si comincia alle 16 con la semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce, mentre alle 19 sarà la volta di Real Madrid-Dubai. Sabato le finali per il terzo/quarto posto e per il trofeo: tutto in diretta da vivere su Sky Sport e NOW per l’inizio della stagione europea, così come la Supercoppa Italiana

Sarà un weekend da "ritorno a scuola" per gli appassionati di pallacanestro sui canali di Sky Sport. Dopo i Mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague SuperCup con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del Vecchio Continente, per due giorni di gare assolutamente da non perdere. Si comincia alle 16 di venerdì 18 settembre con la sfida tra le ultime due vincitrici dell’Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli campione nel 2025 e i campioni in carica dell’Olympiacos; alle 19 invece il Real Madrid di Gabriele Procida, vice-campione nella passata Eurolega, sfiderà un’ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo-quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle 19 su Sky Sport Basket e NOW. Di seguito il programma completo per il primo titolo continentale della stagione 2026-27.

La programmazione dell'Euroleague SuperCup su Sky e in streaming su NOW

 

Venerdì  18 settembre

OLYMPIACOS-FENERBAHÇE

  • Alle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
  • Telecronaca di Davide Fumagalli e commento di Davide Pessina

 

REAL MADRID-DUBAI

  • Alle 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
  • Telecronaca di Andrea Solaini e commento di Andrea Meneghin

 

Sabato 19 settembre

FINALE 3°/4° POSTO

  • Alle 16 su Sky Sport Basket
  • Telecronaca di Giovanni Poggi

 

FINALE 1°/2° POSTO

  • Alle 19 su Sky Sport Basket
  • Telecronaca di Andrea Solaini e commento di Davide Pessina

Approfondimento

Le due Supercoppe su Sky: tutte le gare in onda

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