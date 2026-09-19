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Supercoppa LBA, Tortona e Venezia per un posto in finale e per partire con il piede giusto

Serie A

La Supercoppa apre la stagione LBA e nella prima semifinale ci sono di fronte i padroni di casa di Tortona e Venezia, reduce dalla finale scudetto giocata tre mesi fa. Due squadre con grandi ambizioni, pronte a scendere in campo alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

LA SUPERCOPPA LBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Guadagnarsi un posto nella finalissima, dove l’avversaria sarà una tra Milano e Bologna, e partire con il piede giusto nella nuova stagione. Una nuova stagione che Tortona e Venezia si prestano ad affrontare con grandi ambizioni, molte conferme e qualche novità. Le conferme arrivano innanzitutto dalle due panchine, dove Fioretti e Spahjia sono confermatissimi dopo l’eccellente stagione portata a termine proprio con una tiratissima serie di primo turno ai playoffvinta da Venezia, poi destinata ad arrivare fino alla finale Scudetto, solo a gara-5. Le novità, invece, riguardano soprattutto i due roster, dove Jallow e Maddox da una parte e Watson e Rice dall’altra rappresentano i volti nuovi più attesi. Palla a due alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

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