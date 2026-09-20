Giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale Scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di coach Poeta; oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra per il primo trofeo stagionale. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla Nova Arena di Tortona. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

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