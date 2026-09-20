Per arrivare alla finale di Supercoppa Venezia sapeva di dover sudare, perché di fronte aveva una ottima squadra come Tortona, oltretutto sospinta dai tifosi di casa. La Reyer, in effetti, dopo un primo tempo distratto in cui ha concesso ben 56 punti agli avversari, nella ripresa ha messo in campo tutta la sua personalità e si è guadagnata la nuova sfida con Milano. "Per me questo è un torneo che arriva prima della stagione e noi, come anche le atlre tre squadre, non siamo ancora pronti per giocare la nostra pallacanestro al miglior livello possibile". Così coach Spahija ha provato a spiegare la prestaziona a due facce dei suoi, ma poi, anche in vista della finale di oggi (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 17) ha specificato: "Abbiamo tanto da migliorare e imparare, ma vincere fa sempre bene".