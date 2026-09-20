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Supercoppa, Spahija: "Nessuna squadra è ancora al meglio, ma vincere fa sempre bene"

Basket

Per arrivare di nuovo in finale, dopo quella Scudetto persa solo tre mesi fa, la sua Reyer ha dovuto rimontare sui padroni di casa di Tortona. E dopo il successo in semfinale e in vista della finalissima di oggi, ancora una volta contro Milano (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 17) coach Spahija predica calma, anche se ovviamente portare a casa il primo trofeo della stagione non gli dispiacerebbe affatto

ANCORA MILANO CONTRO VENEZIA: OGGI IN PALIO C'È LA SUPERCOPPA

Per arrivare alla finale di Supercoppa Venezia sapeva di dover sudare, perché di fronte aveva una ottima squadra come Tortona, oltretutto sospinta dai tifosi di casa. La Reyer, in effetti, dopo un primo tempo distratto in cui ha concesso ben 56 punti agli avversari, nella ripresa ha messo in campo tutta la sua personalità e si è guadagnata la nuova sfida con Milano. "Per me questo è un torneo che arriva prima della stagione e noi, come anche le atlre tre squadre, non siamo ancora pronti per giocare la nostra pallacanestro al miglior livello possibile". Così coach Spahija ha provato a spiegare la prestaziona a due facce dei suoi, ma poi, anche in vista della finale di oggi (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 17) ha specificato: "Abbiamo tanto da migliorare e imparare, ma vincere fa sempre bene".

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