La BC Roma si presenta al PalaTiziano, Capitan Mannion: "Vogliamo portare Roma in alto"

La nuovissima BC Roma si è presentata ieri ai suoi tifosi, accorsi in più di un migliaio al PalaTiziano, dove i ragazzi di coach Alessandro Magro giocheranno le partite casalinghe della stagione che inizia sabato. E a prendere la parola sono stati in tanti, dalla dirigenza fino al cantautore Carl Brave, autore dell'inno della squadra, ma a dettare la linea è stato prima di tutto Nico Mannion, capitano con le idee chiare su quale sia il traguardo da inseguire
All'inizio ufficiale della stagione 2026-27, la primissima della sua storia manca ancora qualche giorno, con la trasferta a Treviso a inaugurare la regular season di LBA, ma intanto la BC Roma ha voluto presentarsi ai suoi tifosi. Tifosi che sono accorsi in un migliaio abbondante al PalaTiziano, che accoglierà le gare casalinghe dei ragazzi di coach Alessandro Magro. E sul parquet non mancava nessuno, a partire ovviamente dai giocatori a roster fino alla dirigenza, rappresentata da Donnie Nelson, che ha parlato anche del rapporto con Luka Doncic, socio della BC Roma, Valerio Bianchini, che si è soffermato sulla storia della pallacanestro nella Capitale, e Sergio Scariolo, che è entrato nel dettaglio del progetto tecnico complessivo. L'onore di svelare la nuova maglia è però toccato a capitan Nico Mannion, che è sembrato avere le idee chiare su quale sia il traguardo che la BC Roma dovrà inseguire da subito.
Mannion, il futuro di BC Roma e un inno nuovo di zecca
L'ex Olimpia e Vritus, primo acquisto ufficiale della BC Roma e punto fermo del progetto tecnico, non si è tirato indietro: "Abbiamo tutti tanta voglia di iniziare, d'altronde abbiamo scelto di venire qui perché conosciamo bene il progetto e la visione che accompagnano questa squadra". Per Mannion indossare la maglia giallorossa è prima di tutto un privilegio e l'idea su cosa occorra fare è chiara: "Il nome sul petto è molto importante, conosciamo la responsabilità che abbiamo e vogliamo portare Roma il più in alto possibile". E la BC Roma da ieri ha anche un suo inno, scritto, composto e cantato da Carl Brave, artista romano e noto appassionato di basket che si è ben volentieri prestato per dare il suo contributo al lancio della squadra che ora punta a far sognare una città intera.