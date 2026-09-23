La BC Roma si presenta al PalaTiziano, Capitan Mannion: "Vogliamo portare Roma in alto"

All' inizio ufficiale della stagione 2026-27, la primissima della sua storia manca ancora qualche giorno, con la tr asferta a Treviso a inaugurare la regular season di LBA , ma intanto la BC Roma ha voluto presentarsi ai suoi tifosi . Tifosi che sono accorsi in un migliaio abbondante al PalaTiziano , che accoglierà le gare casalinghe dei ragazzi di coach Alessandro Magro . E sul parquet non mancava nessuno, a partire ovviamente dai giocatori a roster fino alla dirigenza, rappresentata da Donnie Nelson, che ha parlato anche del rapporto con Luka Doncic, socio della BC Roma, Valerio Bianchini , che si è soffermato sulla storia della pallacanestro nella Capitale, e Sergio Scariolo , che è entrato nel dettaglio del progetto tecnico complessivo. L'onore di svelare la nuova maglia è però toccato a capitan Nico Mannion , che è sembrato avere le idee chiare su quale sia il traguardo che la BC Roma dovrà inseguire da subito.

Mannion, il futuro di BC Roma e un inno nuovo di zecca

L'ex Olimpia e Vritus, primo acquisto ufficiale della BC Roma e punto fermo del progetto tecnico, non si è tirato indietro: "Abbiamo tutti tanta voglia di iniziare, d'altronde abbiamo scelto di venire qui perché conosciamo bene il progetto e la visione che accompagnano questa squadra". Per Mannion indossare la maglia giallorossa è prima di tutto un privilegio e l'idea su cosa occorra fare è chiara: "Il nome sul petto è molto importante, conosciamo la responsabilità che abbiamo e vogliamo portare Roma il più in alto possibile". E la BC Roma da ieri ha anche un suo inno, scritto, composto e cantato da Carl Brave, artista romano e noto appassionato di basket che si è ben volentieri prestato per dare il suo contributo al lancio della squadra che ora punta a far sognare una città intera.