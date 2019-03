Tutti ai piedi di Gabigol. Perché l'attaccante brasiliano, trasferitosi a gennaio in prestito al Flamengo dall'Inter, continua a segnare e a trascinare la sua squadra. Doppietta nel match contro il Madureira nell’ultima giornata del campionato Carioca, un gol per tempo: da rapace dell’area di rigore il primo allo scadere della prima frazione di gioco, con un potente sinistro (deviato da un avversario) il secondo nel finale di gara. Doppietta con tanto di balletto come esultanza. Due reti che fanno volare il Flamengo al secondo posto in classifica a un punto dalla vetta del Gruppo C con tre vittorie e due pareggi e lo stesso Gabigol al comando della classifica marcatori. Totale complessivo? Cinque gol in cinque partite di campionato fino a questo momento disputate, a cui bisogna aggiungere le due realizzate in Copa Libertadores in altrettante gare. Una media impressionante quella dell’attaccante brasiliano ancora di proprietà dell’Inter: numeri che fanno impazzire i tifosi del Flamengo che, anche grazie a Gabigol, sognano in grande sia per il Carioca, ma soprattutto in vista del Brasileirao che partirà a fine aprile.