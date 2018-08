Per il resto ci hanno pensato Neymar, Rabiot e Weah a confezionare il primo successo in campionato, dopo il poker realizzato in Supercoppa, ma una grossa mano l’hanno data anche i giocatori ospiti, molto equilibrati e compatti per tutto il match, ma ingenui nelle occasioni del gol. Nella serata in cui le luci erano tutte per Buffon, il portiere del Caen, Samba, ha offerto tutte le ombre: ha regalato l’1-0 sbagliando il rilancio con i piedi. Nkunku ha raccolto e servito Neymar che ha piazzato la sfera e firmato il vantaggio. Su un’altra palla persa a centrocampo è poi arrivato il raddoppio. A smistare la sfera è stato Rabiot, Di Maria ha saltato l’uomo e concesso al centrocampista la facile rete del raddoppio a porta vuota. O’Ney ha lasciato il posto negli ultimi 10 minuti al giovane Timothy Weah che ci ha messo pochi secondi per mettersi in evidenza, con uno splendido taglio in mezzo all’area e il destro di prima intenzione a incrociare, finito clamorosamente sul palo. Il giovane figlio d'arte ha trovato comunque la prima soddisfazione in Ligue 1, sfruttando l'ennesimo errore dell'estremo difensore avversario che ha emulato le pessime prove di Karius e Lloris, facendosi intercettare il passaggio a due passi dalla porta. La serata di festa dei padroni di casa ha coinvolto infine anche Pastore, presente allo stadio per salutare i suoi ormai ex sostenitori, con un tributo riservatogli dall’intero Parco dei Principi per sancire la separazione dopo 7 lunghi ed intensi anni d’amore e di trofei.