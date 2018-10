Essere leali

In chiusura Buffon si è soffermato su un valore importante nella vita di un calciatore, la lealtà. A tal proposito L’Equipe cita la scelta del portiere di rimanere alla Juventus nonostante la retrocessione in Serie B nel 2006. "Attraverso la lealtà si può inviare un messaggio all’esterno, nel calcio questa cosa è amplificata. Ai tifosi, rimanendo leale, si può trasmettere qualcosa di importante, si può dire che anche nei momenti difficili tu ci sei sempre. Noi giochiamo per la gloria, per i soldi, per i trofei e per molte altre cose, ma anche per un grande sentimento di appartenenza che proviamo. Non tutti lo capiscono, perché la nostra è una professione non semplice da comprendere. Io, ad esempio, non posso giudicare l’operato di un ingegnere nucleare, perché non so nulla di ciò che fa. Il calcio, però, è uno sport popolare, quindi accettiamo le critiche. Spesso possiamo non gradirle, ma le accettiamo. In quanto persone siamo anche vulnerabili e, purtroppo, c’è anche chi non capisce e influenza l’opinione pubblica. I rapporti che ci sono tra di noi non vengono spesso capiti – ha concluso Buffon – ,ma sono davvero importanti".