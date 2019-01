Non è certamente un momento positivo per Mario Balotelli. Non utilizzato dal Nizza in nessuna delle ultime tre partite, allontanato dal club a parole dal presidente ma anche dai tifosi, che hanno avviato una colletta per permettere alla società di comprare un nuovo attaccante. Ancora zero gol in questa stagione per Mario, che spera di ritornare presto... Super! Nel frattempo, però, l'attaccante italiano è stato protagonista di una piccola disavventura. Nel rientrare a casa, infatti, è rimasto bloccato in ascensore. Nessuno spavento eccessivo, anzi Balotelli ci ha scherzato su riprendendo la scena in un'Instagram story. In quella successiva, invece, ha mostrato il volto del tecnico che ha sbloccato l'ascensore, permettendogli di uscire e rientrare regolarmente in casa.

Balotelli e il mercato

Ma quale sarà il futuro di Mario Balotelli? L'attaccante è ai margini del Nizza, non essendo stato impiegato mai nelle ultime settimane. E lo stesso Jean-Pierre Rivère, presidente del club francese, ha parlato dell'addio di SuperMario: "Ci sono poche possibilità che lui resti con noi. Provo grande affetto per Mario e non dimentico le sue due prime eccellenti stagioni al Nizza. È un bravo ragazzo e gli auguro il meglio", le sue parole. In precedenza anche Vieira lo aveva scaricato, parlando di lui come "un fallimento". E ora? Tra il club e l'attaccante potrebbe esserci la risoluzione del contratto. L'opzione più probabile è quella di una permanenza in Francia, all'Olympique Marsiglia. Nei giorni scorsi la trattativa sembrava ormai prossima alla chiusura, da vedere se ci sarà l'accelerata definitiva. Altrimenti Mario Balotelli dovrà guardarsi intorno per cercare una nuova opportunità di riscatto.