Simone Scuffet potrebbe trasferirsi in Turchia per giocare con il, club attualmente in lotta per le prime posizioni in Super Lig. La società turca ha presentato un'offerta di prestito secco per il portiere dell'Udinese., diventato il vice di Musso dopo un avvio di campionato da titolare, ha accettato la proposta. Si attende solo l'ok dell'Udinese, che non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Il Kasimpasa ha fissato la deadline per la giornata di domenica, poi – in caso di mancata risposta da parte dell'Udinese – abbandonerà definitivamente la trattativa.