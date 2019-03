Da possibile capro espiatorio ad eroe. Un passo apparentemente lungo, ma compiuto in pochi secondi. È quanto successo in Spagna, dove il portiere del Sanse è passato dal rischiare di gettare al vento una vittoria preziosissima al diventare il protagonista positivo della stessa partita. Il match è quello tra Adarve e la formazione di San Sebastian, valido per la 29^ giornata della Segunda Division B spagnola, con gli ospiti che, nonostante l'inferiorità numerica, riescono a ribaltare lo svantaggio tra l'85' e l'88'. Una rimonta pazzesca che, però, non ha ancora regalato il suo finale thrilling. In pieno recupero, infatti, il secondo portiere del Sanse, Jack Ruddy, entrato per prendere il posto del titolare Xabi Irureta - espulso nei primi 45 minuti - commette un'incredibile sciocchezza: bravo in un primo tempo nell'uscita alta, mette palla a terra per rilanciare, ma non si accorge della presenza dell'avversario, Alvaro Sanchez, alle sue spalle. Quest'ultimo è lestissimo a rubargli la sfera e mettersi davanti col corpo. Ruddy non solo è ingenuo nel farsi sottrare il pallone, ma anche irruento nel franargli addosso in scivolata, nonostante l'attaccante sia spalle alla porta, provocando un rigore a tempo quasi scaduto. L'estremo difensore de Los Reyes trova, tuttavia, il modo di riscattarsi. Il duello con il centravanti, infatti, si ripete dagli 11 metri e questa volta a vincerlo è proprio Ruddy che si distende e para con il piede, lo stesso che aveva causato pochi secondi prima il penalty a favore dei padroni di casa. Una grandissima risposta che sancisce la fine della partita e la vittoria del Sande, grazie al quale la squadra di San Sebastian aggancia il 3° posto in classifica e vola a -2 dalla vetta, continuando a coltivare il sogno promozione.