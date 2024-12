Poche ore dopo la festa a San Siro e i fischi per lo 0-0 col Genoa, Paolo Maldini ha scritto un messaggio sui social per il compleanno del club: "Tanti auguri Ac Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia è memoria". Immediati i commenti di diversi giocatori vincitori dello scudetto rossonero 2021/2022: Theo, Calabria, Maignan, Leao, Tonali. Invitato alla festa con altre leggende, l'ex dirigente rossonero ha preferito declinare

MILAN, FESTA PER I 125 ANNI