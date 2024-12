Serata di grandi emozioni a San Siro dove il Milan, prima della partita con il Genoa, ha festeggiato i 125 anni del club. Tantissime le leggende rossonere riunite per l’occasione, con Van Basten, Inzaghi e Shevchenko premiati con l’ingresso nella Hall of Fame del club. Cori e tanti applausi ma anche uno striscione polemico della curva nei confronti della società e fischi per Ibrahimovic MILAN-GENOA 0-0: HIGHLIGHTS

C’erano Van Basten, Gullit e Rijkaard, quelli che da soli definivano il Milan “dei tre olandesi”. E poi Baresi, Inzaghi, Tassotti, Donadoni, Pirlo, Pato, Seedorf, Ambrosini tra i tantissimi presenti a San Siro per la festa del Milan, che ha celebrato il suo 125° compleanno assieme ai suoi tifosi prima della partita contro il Genoa (in cui i rossoneri sono scesi in campo con una speciale maglia celebrativa. Una carrellata di campioni, vere leggende del club, celebrati dai tifosi in una serata di grandi emozioni, tra giochi di luci, film emozionali e dj set.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

"16 dicembre 1899, da 125 anni il nostro grande amore", recitava lo striscione esposto dalla Curva Sud. Poi largo ai trofei vinti grazie a loro. Il trio olandese ha portato in campo una delle Coppe dei Campioni su cui ha messo la firma, Massaro si è presentato con la Supercoppa europea, Abbiati con la coppa dello scudetto, Evani e Seedorf con l’Intercontinentale. La serata è stata anche l’occasione per celebrare l’ingresso nella Hall of fame del club di Van Basten e Inzaghi, grazie ai voti dei tifosi. Saluto ai tifosi, cori dalla curva – i “loro” cori – come ai vecchi tempi. Mancava Shevchenko, impossibilitato a esserci per motivi personali: sarà premiato in una serata speciale a lui dedicata.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Poi in curva è apparso un altro striscione, dai toni critici: “Rendiamo onore ai nostri campioni, simbolo di un Milan che non esiste più!”. Polemica resa ancora più esplicita dai fischi a Ibrahimovic nelle due occasioni in cui il dirigente rossonero è stato inquadrato sul maxischermo dello stadio. milan Ibra: "La società è con Fonseca, cerca reazione"