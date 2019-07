Vietato sorprendersi davanti all’ultima pazza decisione di Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds nella Championship inglese. Un’istituzione in panchina, tanto apprezzato per idee e filosofia quanto protagonista di comportamenti bizzarri e scelte fuori dagli schemi. Rimasto alla guida degli Whites nonostante la promozione sfumata ai playoff contro il Derby County, El Loco si è rimesso al lavoro per centrare la Premier League nella prossima stagione: impegnato in Inghilterra con i nazionali e i nuovi acquisti oltre ai calciatori che hanno goduto di un prolungamento di vacanze, Bielsa ha "spedito" il resto della squadra in tournée in Australia in vista dell’amichevole con il Manchester United. Un impegno di prestigio per il Leeds, vetrina da sfruttare e che coinvolgerà lo stesso allenatore incurante del jet-lag.

36 ore in Australia e ben 40 di volo: Bielsa sempre più Loco

Lo riporta il Sun, tabloid che non ha escluso la presenza di Marcelo proprio in Australia per guidare il resto del gruppo di scena contro i Red Devils di Solskjaer. Va detto tuttavia che il viaggio in programma è tutt’altro che agevole: Bielsa trascorrerà solo 36 ore dall’altra parte del mondo, il tempo necessario per presenziare al match con lo United ma non nel test amichevole con il Western Sydney Wanderers. Tradotto: El Loco resterà in Australia meno di due giorni arrivando a sostenere invece due voli intercontinentali da 20 ore ciascuno. L’instancabile Bielsa verrebbe da dire, lui che non perderà nemmeno un secondo per rimettersi al lavoro con i big del Leeds evitando i doveri della tournée australiana. Una decisione folle ma in linea con gli schemi di un allenatore che non perde mai occasione per sorprendere.