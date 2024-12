La Juventus è tornata in campo dopo l'intervallo di Monza-Juve senza uno dei suoi titolarissimi: come confermato da Thiago Motta a Dazn prima del secondo tempo, il centrocampista olandese ha sentito "tirare l'adduttore". Lo staff medico bianconero ha preferito non rischiare l'ex Atalanta, che è rimasto negli spogliatoi ed è stato sostituito da Thuram

Non sembra esserci pace per l'infermeria della Juventus in questa travagliata stagione in termini di infortuni. Neanche il tempo di recuperare Cambiaso e Thiago Motta deve subito fare i conti col forfait di Danilo (lieve problema alla caviglia) e soprattutto Koopmeiners: il centrocampista olandese è uscito all'intervallo del match col Monza per un fastidio all'adduttore, lasciando il posto a Thuram. Sembra essere solo un cambio precauzionale, almeno a giudicare dalle parole dell'allenatore bianconero prima del secondo tempo.