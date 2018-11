Preciso in difesa, perfetto nei… numeri. Una strana dote quella di Manuel Akanji, abile a risolvere operazioni aritmetiche in pochi secondi, compiendo un calcolo immediato nella propria testa. Un vero e proprio maestro della matematica, come dimostra la performance messa in atto dal giocatore del Borussia Dortmund durante un programma dell'emittente televisiva svizzera SRF. Niente tabelline, troppo semplici per Akanji, ma un'operazione con numeri scelti dal pubblico e compresi tra undici e novantanove. "24 per 75?" il primo quesito, "1800" la risposta immediata del difensore svizzero, che non lascia nemmeno il tempo al conduttore di digitare i numeri sulla calcolatrice. "Beh questa era semplice – si difende Akanji - i multipli di 25 sono sempre facili".