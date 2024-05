Amburgo-St. Pauli LIVE su Sky, canale 252

Come detto prima, l'Amburgo è una delle squadre con il palmares più ricco in Germania: il trofeo più prestigioso la Coppa dei Campioni vinta nel 1983 battendo 1-0 in finale la Juventus. Poi il declino culminato nel 2018 la retrocessione e lo spegnimento dello storico orologio presente al Volksparkstadion. Un orologio che simboleggiava il record dell'Amburgo: fino al 2018 infatti era l'unica squadra fondatrice della Bundesliga a non essere mai retrocessa. Lo spegnimento avvenne 54 anni, 261 giorni, 0 ore, 36 minuti e 2 secondi dalla prima gara in Bundesliga. Dopo la retrocessione, per l'Amburgo 5 stagioni nella Serie B con promozioni sempre sfiorate e sfumate all'ultimo: quarto nelle prime tre stagioni, ha perso poi gli spareggi nel 2021-2022 contro L'Hertha Berlino e nel 2022-23 contro lo Stoccarda