Alle 18.30 su Sky Sport, canale 252, il derby che può valere la Bundesliga: il St Pauli capolista contro l'Amburgo che insegue il terzo posto valido per lo spareggio promozione. Al Volksparkstadion in scena una stracittadina mai così decisiva. Con una vittoria il St. Pauli sarebbe aritmeticamente promosso e allontanerebbe i rivali cittadini dal terzo posto

Molto più di un derby: al Volksparkstadion oggi va in scena una partita che può valere una stagione. Di fronte i padroni di casa dell'Amburgo contro i rivali cittadini del St. Pauli. Con le gerarchie cittadine che si sono ribaltate. Infatti sono i "pirati" del St. Pauli in testa al campionato e con una vittoria la squadra del quartiere "punk" sarebbe aritmeticamente promossa in Bundesliga. Mentre l'Amburgo, squadra decisamente più blasonata (6 titoli nazionali, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e tre Coppe di Germania in bacheca), insegue al quarto posto lontano 4 punti dal terzo (occupato dal Dusseldorf) che garantirebbe l'accesso allo spareggio promozione contro la terz'ultima della Bundesliga. La partita sarà in diretta su Sky Sport sul canale 252 alle 18.30.

Come funzionano retrocessioni e promozioni in Germania Nei campionati tedeschi promozioni e retrocessioni hanno un sistema molto particolare. Mentre le prime due classificate in Serie B vengono promosse direttamente, la terza deve affrontare uno spareggio contro la terz'ultima della Bundesliga. In questo momento il St. Pauli guida la classifica con 63 punti davanti al Kiel (61) e al Dusseldorf (56), mentre l'Amburgo è al quarto posto a 52 punti. In caso di vittoria il St, Pauli sarebbe aritmeticamente promosso a due giornate dalla fine, mantenendo i 7 punti di vantaggio sulla terza in classifica.

Amburgo: dalla gloria all'orologio spento Come detto prima, l'Amburgo è una delle squadre con il palmares più ricco in Germania: il trofeo più prestigioso la Coppa dei Campioni vinta nel 1983 battendo 1-0 in finale la Juventus. Poi il declino culminato nel 2018 la retrocessione e lo spegnimento dello storico orologio presente al Volksparkstadion. Un orologio che simboleggiava il record dell'Amburgo: fino al 2018 infatti era l'unica squadra fondatrice della Bundesliga a non essere mai retrocessa. Lo spegnimento avvenne 54 anni, 261 giorni, 0 ore, 36 minuti e 2 secondi dalla prima gara in Bundesliga. Dopo la retrocessione, per l'Amburgo 5 stagioni nella Serie B con promozioni sempre sfiorate e sfumate all'ultimo: quarto nelle prime tre stagioni, ha perso poi gli spareggi nel 2021-2022 contro L'Hertha Berlino e nel 2022-23 contro lo Stoccarda