Ultima parte della preparazione estiva per i bavaresi, reduci dalla sconfitta in Supercoppa di Germania e pronti all'esordio in Bundesliga contro l'Hertha Berlino (venerdì alle 20.30). A segno tre volte nel rotondo 23-0 ai dilettanti del Rottach-Egern, Thomas Müller non ha perso occasione per divertire i compagni: poca fortuna nel lancio dello stivale, meglio dedicarsi alla sfida di "mungitura" per la gioia dei social

