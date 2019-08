Finisce 2-2 tra Bayern e Hertha, match inaugurale della stagione 2019-2020 di Bundesliga. I campioni in carica, vittoriosi all'esordio da 7 anni di fila (poi chiusi con la conquista del titolo), vengono fermati in casa. Tante le occasioni per i bavaresi, che hanno creato di più senza riuscire però a finalizzare: dopo la rete in apertura di Lewandowski, l'Hertha la ribalta nel giro di 2', ed è ancora Lewandowski (quinto anno di fila in gol alla prima stagionale) a pareggiare, con un rigore assegnato su segnalazione del Var.