A maggio avevano stupito la Germania: promossi allo spareggio costringendo lo Stoccarda alla retrocessione. E il destino ha fatto lo scherzetto. Non avevano mai giocato in Bundesliga, lo faranno esordendo domenica contro il Lipsia. Altra città simbolo della ex DDR, ma anche un club totalmente agli antipodi rispetto all’Union. Il potere economico della Red Bull contro la tradizione di chi, dopo la promozione, aveva scritto su uno striscione: "Andiamo in Bundesliga, e adesso come facciamo?". Perché hanno paura di snaturarsi, di entrare a far parte di un mondo fatto di capitali e sponsor che non sentono loro.