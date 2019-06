È tutto pronto per l'inizio della 46esima edizione della Copa America, in calendario in Brasile da venerdì 14 giugno a domenica 7 luglio. Tre settimane abbondanti di calcio, per un appuntamento che vedrà in scena, oltre a 10 nazionali appartenenti alla CONMEBOL, anche Qatar e Giappone. Per i nipponici si tratta della seconda partecipazione alla manifestazione: sono già stati nell'elenco dei partecipanti nel 1999, quando non superarono la fase a gironi. Il Qatar è al debutto assoluto e diventa dunque la nona selezione non sudamericana a giocare la competizione. Sono sei gli stadi selezionati per ospitare le partite in programma nell'edizione 2019, l'ultima in programma negli anni dispari. Dal 2020, infatti, la manifestazione continentale si giocherà negli stessi anni degli Europei. Le 26 partite in calendario saranno disputate tra il Morumbi e l'Arena Corinthians di San Paolo, il Minerao di Belo Horizonte, il Maracanà di Rio de Janeiro, l'Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia e l'Arena do Gremio a Porto Alegre. Il calcio d'inizio della competizione è in programma alle 2.30 della notte (ora italiana) tra il 14 e il 15 luglio con Brasile-Bolivia. I padroni di casa sono inclusi nel girone A, completato da Venezuela e Perù. Nei giorni seguenti scenderanno in campo anche le nazionali incluse negli altri due raggruppamenti: nel girone B ci sono Argentina, Colombia, Qatar e Paraguay, mentre il gruppo C comprende Uruguay, Ecuador, Giappone e Cile.

La fase a gironi si concluderà tra il 24 e il 25 giugno, con otto nazionali che accederanno ai quarti di finale. Prima e seconda classificata dei due gruppi, più le due migliori terze. In caso di arrivo a parità di punti, nell'ordine i criteri di valutazione sono: miglior differenza reti generale, maggior numero di gol segnati generali, scontri diretti, fino al sorteggio o allo spareggio ai calci di rigore se il risultato di parità tra due squadre avviene in un confronto giocato tra loro all'ultima partita del girone. Le partecipanti ai quarti si affronteranno tra il 28 e il 29 giugno, decretando i nomi delle semifinaliste che torneranno in campo tra il 3 e il 4 luglio. La finalissima si giocherà invece al Maracanà quando in Italia saranno le 22 del 7 luglio, preceduta dalla finale per il terzo posto in calendario alle 21 del 6 luglio. Per la fase ad eliminazione diretta sono previsti da regolamento tempo supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

FASE A GIRONI: IL CALENDARIO E GLI ORARI

SABATO 15 GIUGNO

Brasile-Bolivia (ore 2.30 al Morumbi di San Paolo)

Venezuela-Perù (ore 21 a Porto Alegre)

DOMENICA 16 GIUGNO

Argentina-Colombia (ore 00 a Salvador de Bahia)

Paraguay-Qatar (ore 21 a Rio de Janeiro)

LUNEDI' 17 GIUGNO

Uruguay-Ecuador (ore 00 a Belo Horizonte)

MARTEDI' 18 GIUGNO

Bolivia-Perù (ore 23.30 a Rio de Janeiro)

Giappone-Cile (ore 00 al Morumbi di San Paolo)

MERCOLEDI' 19 GIUGNO

Brasile-Venezuela (ore 2.30 a Salvador de Bahia)

Colombia-Qatar (ore 23.30 al Morumbi di San Paolo)

GIOVEDI' 20 GIUGNO

Argentina-Paraguay (ore 2.30 a Belo Horizonte)

VENERDI' 21 GIUGNO

Uruguay-Giappone (ore 1 a Porto Alegre)

SABATO 22 GIUGNO

Perù-Brasile (ore 21 all'Arena Corinthians di San Paolo)

Bolivia-Venezuela (ore 21 a Belo Horizonte)

DOMENICA 23 GIUGNO

Qatar-Argentina (ore 21 a Porto Alegre)

Colombia-Paraguay (ore 21 a Salvador de Bahia)

MARTEDI' 25 GIUGNO

Cile-Uruguay (ore 1 a Rio de Janeiro)

Ecuador-Giappone (ore 1 a Belo Horizonte)

QUARTI DI FINALE

VENERDI' 28 GIUGNO

Partita 1: Prima A-Terza B/C (ore 2.30 a Porto Alegre)

Partita 2: Seconda A-Seconda B (ore 21 a Rio de Janeiro)

SABATO 29 GIUGNO

Partita 3: Prima B-Seconda C (ore 21 all'Arena Corinthians di San Paolo)

Partita 4: Prima C-Terza A/B (ore 21 a Salvador de Bahia)

SEMIFINALI

MERCOLEDI' 3 LUGLIO

Vincente 1-Vincete 2 (ore 2.30 a Belo Horizonte)

GIOVEDI' 4 LUGLIO

Vincente 3-Vincente 4 (ore 2.30 a Porto Alegre)

FINALI

SABATO 6 LUGLIO

Finale terzo posto (ore 21 all'Arena Corinthians di San Paolo)

DOMENICA 7 LUGLIO

Finalissima (ore 22 a Rio de Janeiro)