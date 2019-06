Il Brasile inizia bene la propria Copa America. Lo fa battendo la Bolivia per 3-0, un successo maturato tutto nella ripresa. Il primo tempo della squadra di Tite, infatti, non è stato brillante, anzi. Tanto da costringere i tanti tifosi presenti al Morumbi di San Paolo a fischiare la propria squadra al duplice fischio dell'arbitro. Poi, una volta rientrati in campo, ci ha pensato Coutinho a spazzare via i problemi: l'attaccante del Barcellona ha prima trasformato un calcio di rigore deciso dal Var al 50' e ha poi ribattuto in rete un cross di Firmino giusto tre minuti più tardi. Il terzo gol porta invece il nome di Everton, entrato al posto di David Neres e bravo a battere il portiere avversario all'84'.

Un dominio

Sono bastati 5' dunque al Brasile per sistemare la partita. Frutto di un dominio palese se si guarda le statistiche (possesso vicino all’80% e, a fine partita, un totale di 24 tiri a 3). Nel Gruppo A la squadra di Tite vola in testa alla classifica a quota tre punti, aspettando il risultato del match fra Perù e Venezuela (in campo alle 21 italiane). Per la Bolivia si mette già male. Per sperare in una qualificazione al prossimo turno servirà decisamente molto di più nelle prossime partite del girone da disputare.