VENEZUELA-PERÙ 0-0

VENEZUELA (4-2-3-1): Farinez; Rosales, Chancellor, Villanueva, Mago; Herrera, Rincon; Savarino (69' Machis), Moreno (78' Hernandez), Murillo (85' Soteldo); Rondon.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotùn (67' Polo); Farfàn, Cueva (46' Flores), Gonzales (89' Carrillo); Guerrero.

Seconda partita della Copa America, dopo quella inaugurale che ha visto il Brasile battere la Bolivia per 3-0. All'Arena do Gremio si sfidano Venezuela e Perù, impegnate nel girone A (lo stesso della Seleção). E la sfida inizia subito con un'emozione: al 7' Gonzales sfrutta un'uscita sbagliata di Farinez e mette la palla in rete per il vantaggio del Perù. L'arbitro viene però richiamato al VAR e annulla il gol per una posizione di fuorigioco al momento della battuta della punizione. Il Perù ci riprova ancora con un paio di conclusioni di Gonzales e Guerrero ma è il Venezuela a rendersi più pericoloso, con un tiro di Rondon che viene deviato in corner da Zambrano. La migliore occasione, però, arriva al 22': Rondon calcia a botta sicura, ma Gallese salva il Perù con uno strepitoso intervento di piede. Poco dopo il portiere peruviano è costretto a ripetersi su una conclusione di Savarino su calcio di punizione. Il Perù riesce a rendersi pericoloso al 43', quando Guerrero manca di poco la deviazione vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma il primo tempo si conclude senza reti.

Il Venezuela resiste in 10: è 0-0

Il solito Rondon apre la ripresa, con una conclusione su punizione che si perde di poco a lato. Al 63' Farfàn riesce a battere Farinez con un preciso colpo di testa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dopo il controllo del VAR, il direttore di gara conferma la sua decisione e il risultato resta sullo 0-0.Al 68' ci prova invece il Venezuela: Rondon serve di tacco Murillo, il cui tiro viene però bloccato da Gallese. Al 75' la possibile svolta della partita: Mago interviene in ritardo su Polo e viene ammonito per la seconda volta, lasciando il Venezuela in dieci. Il Perù si spinge allora all'attacco per il quarto d'ora finale e il primo tentativo è di Flores, che però calcia alto. Il Venezuela riesce a resistere nel finale e a portare a casa un prezioso 0-0. Un punto a testa dunque, nel girone A comanda il Brasile a quota 3.