Troppo forte la tentazione, impossibile resistere. E così, a ironizzare sulla difficile situazione dell’Argentina in Copa America (a rischio eliminazione con un solo punto dopo due partite, frutto della sconfitta all’esordio contro la Colombia e del pari con il Paraguay) ci si mette anche il Newcastle. Il club inglese, teoricamente lontano da agganci con il torneo in svolgimento in Brasile, ha invece il suo motivo per “tifare” Paraguay, avendo fornito alla Albirroja il centrocampista Miguel Almiron, tra i migliori in campo proprio nella sfida contro Messi e compagni.

Finale 1-1 (in rimonta, solo grazie a un rigore realizzato da Messi) che complica parecchio i piani di qualificazione dell’Argentina e che ha ispirato la “battuta” su Twitter al Newcastle. Al triplice fischio, infatti, l’account del club pubblica una foto che ritrae Almiron mentre contende il pallone a Messi, con la didascalia “Un genio del calcio e Lionel Messi”. Ruoli capovolti, per una volta, e a permetterlo è proprio l’ennesima serata deludente della Pulce, in contrasto con la grande prestazione del giocatore del Newcastle, capace anche di ispirare il vantaggio del Paraguay (di Richard Sanchez, al 37’), che per qualche minuto ha mandato a casa l’Argentina. Prima del rigore di Messi, per una sera non più “genio del calcio”.