Un solo risultato a disposizione, la vittoria, sapendo che potrebbe anche non bastare. L’Argentina chiude il suo girone con la gara contro il Qatar e, non dovesse vincere, chiuderebbe anche la sua esperienza in questa Copa America con un flop epocale. Dopo il ko all’esordio contro la Colombia e il sudatissimo pareggio contro il Paraguay, a Messi e compagni non resta che battere il Qatar (appaiato in classifica proprio alla Seleccion, con un punto) e sperare che il Paraguay non batta la Colombia, per prendersi il secondo posto. Resta anche una possibilità legata al terzo posto (accedono ai quarti le due migliori terze dei tre gironi), ma tutto passa appunto da una vittoria contro il Qatar, imprescindibile.

Tifosi sotto l'hotel per incitare

I primi ad essere consapevoli della delicata situazione sono i tifosi della Seleccion, che non hanno abbandonato la squadra e che hanno fatto sentire il loro sostegno, letteralmente. Radunati sotto l’hotel che ospita l’Argentina, hanno intonato cori e incitato Messi e compagni, scene riprese da dietro la finestra da Lautaro Martinez, che le ha volute condividere sui social.

Proprio l’interista potrebbe andare a comporre il tridente con Aguero e Messi (che ha pubblicamente chiesto più “supporto” in attacco, per non essere lasciato troppo solo), mossa con cui il Ct Scaloni, a Porto Alegre, cerca la vittoria per ripartire.

Possibile quarto di finale con il Brasile

Un eventuale secondo posto nel girone regalerebbe all’Argentina l’abbinamento ai quarti con il Venezuela, che ha già chiuso il suo gruppo alle spalle del Brasile; dovesse passare come terza, invece, la squadra di Messi potrebbe anche rischiare un quarto da brividi proprio contro la Seleçao.