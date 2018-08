Presente e futuro del calcio

Il profilo taggato nel post Instagram di Odegaard era quello di BeYourBest, nella propria didascalia sui social: “Valutazione cognitiva basata sulla scienza per giocatori di calcio”. Ovvero, più semplicemente: tecnologia applicata al pallone (il cui esempio è nel video sopra riportato). Un metodo di allenamento, quello in VR, sempre più in uso nel calcio moderno. Lanciato anche grazie ad una delle prime start up del settore, MiHiepa, nata in quel di Manchester (sotto, il loro video di presentazione). Già da qualche tempo più squadre di Premier (tra cui lo United) si stanno infatti servendo della realtà virtuale per migliorare tattiche e metodi di allenamento. I sensori super moderni permettono una simulazione totale nel mondo del calcio, con una triplice funzione. Dapprima il recupero da un infortunio (lo scopo utilizzato da Odegaard): quando un giocatore non può ancora calciare il pallone può così riprendere confidenza col gioco, col gesto tecnico, avere indicazioni sulla postura, allenare la velocità di reazione, la mente e anche il fisico. In più (secondo aspetto) la valutazione dei giocatori tramite veri e propri test mentali e tecnici, verificabili scientificamente. E dunque (terzo step) il tracciamento 2D dei giocatori in campo da ogni angolazione possibile, così da valutare perfettamente ogni singolo spostamento (o eventuale errore) di ogni singolo calciatore. Insomma, il futuro (ma anche il presente) del calcio è qui.