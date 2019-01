Le sconfitte del Barcellona, ovviamente, fanno sempre notizia. I blaugrana sono stati battuti per 2-1 in Coppa del Re dal Levante e ora dovranno conquistarsi la qualificazione al Camp Nou nella gara di ritorno. Il risultato, però, non è stata l'unica curiosità di questa gara. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Levante, infatti, c'è stato un episodio molto particolare, con protagonisti Busquets e Cillessen. Il centrocampista e il portiere sono crollati contemporaneamente per terra dopo un lievissimo scontro con Chema. Non una bellissima figura, considerando che per entrambi si è trattata di una vera e propria simulazione. Peccato per Busquets e Cillessen che la caduta sia arrivata nello stesso momento, portando i due calciatori del Barcellona a creare una scena alquanto comica.