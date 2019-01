Tutti in campo, ancora una volta. Dopo aver giocato nel giorno dell’Epifania, la Liga torna con la diciannovesima giornata. Che avrà inizio venerdì alle ore 21:00, con la sfida fra Rayo Vallecano e Celta Vigo. E che si chiuderà, invece, con Real Sociedad-Espanyol, che saranno protagoniste lunedì 14 alle 21. Le big torneranno alla carica domenica, a partire dall’Atletico Madrid che ospiterà il Levante. Poi il Siviglia, impegnato sul campo dell’Atletico Bilbao, e il Barcellona, a cui farà visita l’Eibar. Infine il Real Madrid, che non avrà vita facile contro il Betis. La squadra di Solari, tuttavia, non può più permettersi di sbagliare ancora una volta.

Quando e a quali orari si gioca la 19^ giornata di Liga

Ad aprire le danze sarà il match fra Rayo Vallecano e Celta Vigo, che si affronteranno venerdì alle ore 21. Si tratta di uno scontro importante in ottica salvezza, con i padroni di casa in cerca di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica e con gli ospiti che non vincono da un mese, dalla sfida con il Villarreal dello scorso 8 dicembre. I primi a scendere in campo sabato 12, alle ore 13, saranno Leganès e Huesca, entrambe immerse nei bassifondi della classifica. L’ultima contro la quart’ultima, 90’ che potrebbero riscrivere la battaglia per la permanenza in Liga. Alle ore 16:15 sarà la volta del Valencia, che ospiterà al Mestalla il Valladolid. Un solo successo nelle ultime cinque giornate per i padroni di casa, che non riescono proprio a svoltare una stagione a dir poco negativa. Alle 18:30 Girona-Alavès, con gli ospiti che cercheranno un’altra vittoria per continuare nella loro incredibile cavalcata, che al momento li vede al quarto posto e in piena lotta Champions. A chiudere la giornata di sabato, alle ore 20:45, sarà Villarreal-Getafe. Domenica 13 entrano in gioco le grandi. La prima sarà L’Atletico Madrid, che alle 12 ospiterà il Levante. Solo una sconfitta fin qui per i ragazzi di Simeone, alla terza giornata sul campo del Celta Vigo. Poi 15 risultati utili consecutivi, che hanno portato Griezmann e compagni al secondo posto, a cinque lunghezze dal Barcellona primo. Successivamente, alle 16:15, andrà in scena Atletico Bilbao-Siviglia, due squadre decisamente in forma. I baschi non perdono da quattro partite, gli andalusi – al terzo posto – da nove giornate. La capolista, invece, scenderà in campo alle 18:30. Il Barcellona se la vedrà con l’Eibar undicesimo in classifica. Cinque vittorie consecutive per i blaugrana, che nell’ultimo turno di campionato hanno sfruttato i passi falsi delle inseguitrici. Proprio il Real chiuderà la domenica di Liga. L’impegno è difficile, perché passare indenni dal Benito Villamarìn non è banale. Il Betis in casa ha perso solo due volte e vorrà riscattare il ko con l’Huesca. La squadra di Solari, dall’altro lato, dovrà reagire alla sconfitta casalinga con la Real Sociedad. Lunedì, infine, Real Sociedad- Espanyol chiuderanno la 19^ giornata alle ore 21.

Dove si gioca il big match di giornata?

Il match più interessante della 19^ giornata sarà quello fra Betis e Real Madrid, separate da un solo punto in classifica e da quattro punti. Rimanere attaccati al treno Europa da una parte, reagire alle tante critiche e rimettersi all’inseguimento delle prime dall’altra. Per i Blancos non sarà un turno agevole, ma la squadra di Solari non potrà più sbagliare dopo aver raccolto la sesta sconfitta in campionato contro la Real Sociedad nell’ultimo turno. Il successo contro il Leganès nella gara di andata degli ottavi di Copa del Rey ha fatto ritornare il sorriso ai campioni d’Europa in carica, ma adesso servirà la svolta anche in Liga. A tranquillizzare Sergio Ramos e compagni sono i precedenti, con il Real sempre vittorioso nelle ultime trasferte sul campo del Betis. L’ultima sconfitta risale al novembre del 2012 (finì 1-0 per i padroni di casa).

Calendario e orari della 19^ giornata di Liga (in onda su DAZN)

Rayo Vallecano-Celta Vigo Venerdì 11, ore 21:00

Leganès-Huesca sabato 12, ore 13

Valencia Valladolid sabato 12, ore 16:15

Girona-Alavès sabato 12, ore 18:30

Villareal-Getafe sabato 12, ore 20:45

Atletico Madrid-Levante domenica 13, ore 12

Atletico Bilbao-Siviglia domenica 13, ore 16:15

Barcellona-Eibar domenica 13, ore 18:30

Betis-Real Madrid domenica 13, ore 20:45

Real Sociedad-Espanyol lunedì 14, ore 21