Ci avevano pensato i quotidiani sportivi catalani a ricordare l’imminente traguardo di Leo Messi, 399 reti segnate nel campionato spagnolo dopo la firma registrata contro il Getafe. Una settimana più tardi la cifra tonda è raggiunta, merito del sinistro vincente scagliato al minuto 53 ai danni dell’Eibar. Numeri da capogiro, d’altronde parliamo del fenomeno assoluto del calcio moderno: sono 400 i gol realizzati dalla Pulga nella Liga, ennesimo record di una carriera strepitosa. Nessuno come il leader e capitano del Barcellona, primatista assoluto nella speciale classifica davanti al rivale per eccellenza Cristiano Ronaldo fermo a quota 311 centri totali in Spagna. Un bilancio inaugurato dall’esordio in prima squadra nel 2004 (16 ottobre contro l’Espanyol) e bagnato dal primo gol all’Albacete il 1 maggio 2005. Quasi 14 anni più tardi, il 31enne argentino di Rosario si riscopre una macchina di gol mai vista nella storia della Liga (0,92 la media realizzativa a partita): detto delle 400 marcature collezionate nella massima serie (82% segnando con il sinistro e solo il 3% di testa), naturalmente realizzate con il suo Barça, l’incredibile Pulga aggiunge all’elenco pure 162 assist giusto per ribadire cifre riservate ai marziani.