Il Barcellona risponde all'Atletico (vittorioso nel pomeriggio sul Levante) e si riporta a + 5 sui colchoneros. Vittoria facile in casa per il Barcellona, che supera l'Eibar grazie alla doppietta di Luis Suarez e al gol numero 400 nella Liga per Leo Messi: è l'unico ad esserci riuscito. Un altro record che va ad aggiungersi a una carriera incredibile. Una partita mai in discussione per i blaugrana, che si sbarazzano degli ospiti in meno di un'ora. Nella giornata in cui i tifosi dell'Atletico Madrid inneggiano a Diego Godin affinché possa ancora vestire i colori "colchoneros" e non accettare l'offerta dell'Inter, la squadra di Diego Simeone (anche lui schierato in favore della permanenza dell'uruguaiano) soffre ma riesce ad avere la meglio su un buonissimo Levante capace di giocarsela a viso aperto al Wanda Metropolitano. Un gol di Griezmann su calcio di rigore risolve un match equilibrato e regale così alla sua squadra tre punti preziosi per allungare su Siviglia e Alaves. Per il Levante una sconfitta che non inficia quanto di buono la squadra di Lopez Fernandez sta riuscendo a proporre in questo campionato. Come detto l'Atletico guadagna punti sul Siviglia battuto al Nuevo San Mames 2-0 da un Athletic Bilbao bisognoso di punti salvezza. Quasi del tutto irriconoscibile la squadra di Pablo Machin che concede un gol per tempo e non riesce a controbattere all'ardore agonistico dei baschi. Inaki Williams impreziosisce la sua giornata con una doppietta per un 2-0 senza repliche. E in serata è arrivata anche la vittoria del Real Madrid sul difficile campo del Betis. La squadra di Solari, travolta nelle ultime settimane da mille polemiche nonostante la vittoria nel Mondiale per Club è riuscita ad avere la meglio sugli andalusi. Real in vantaggio grazie a Luka Modric, pareggio di Sergio Canales, ma a due minuti dalla fine è arrivato il successo firmato da Ceballos. Grazie a questo successo le merengues raggiungono al terzo posto a quota 33 punti il Siviglia.

Tutti i risultati delle gare di domenica



Atletico Madrid-Levante 1-0

57' rig. Griezmann

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savic (9' Gimenez), Godin, Juanfran; Koke, Rodri, Thomas, Vitolo (77' Vitolo); Correa (72' Lemar), Griezmann. All.: Simeone

Levante (3-5-2): Oier; Cabaco, Pier, Chema (46' Coke); Jason, Jose Campana, Vukcevic (68' Rochina), Bardhi, Tono; Morales, Marti (68' Mayoral). All.: Lopez Fernandez

Athletic Bilbao-Siviglia 2-0

23' e 84' Inaki Williams

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrein; Capa, Yeray, Inigo Martinez, Berchiche; Dani Garcia, Extebarria (71' San Jose); De Marcos (65' Ibai Gomez), Muniain, Inigo Cordoba (86' Blenziaga); Inaki Williams. All.: Aguirre

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Gnagnon, Kjaer (88' Salvatierra), Sergi Gomez; Jesus Navas, Sarabia, Banega, Mesa (80' El Haddadi), Escudero (70' Promes); Ben Yedder, André Silva. All.: Machin

Barcellona-Eibar 3-0

19', 59' Luis Suarez, 53' Messi

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Seri Robeto (82' Semedo), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets (65' Vidal), Arthur (70' Dembélé), Messi, Suarez, Coutinho. All.: Valverde

Eibar (4-2-3-1): Riesgo; Rubén Peña, Bigas, Arbilla, José Angel; Escalante (76' Kike Garcia), Diop; Orollana, Jordàn, Cucurella (63' De Blasis); Enrich (82' Cardona). All.: Mendilibar

Real Betis-Real Madrid 1-2

13' Modric, 67' Canales, 88' Ceballos

Real Betis (4-3-3): Lopez; Barragan, Mandi, Bartra, Guerrero (67' Tello); Lo Celso, Carvalho, Guardado (85' Boudebouz); Joaquin, Sanabria (88' Moron), Canales. All. Quique Setien

Real Madrid (3-5-2): Navas; Varane, Ramos, Nacho; Carvajal, Modric, Casemiro, Valverde (82' Diaz), Reguilon (74' Ceballos); Benzema (46' Gonzalez), Vinicius. All. Solari