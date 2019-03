La risposta del Valencia

Ora la situazione è in stallo, visto che alle parti sono stati concessi ben ventidue mesi per raggiungere un accordo. "Non smetteremo di usare il pipistrello perché lo dice DC Comics - ha dichiarato sempre a El Confidencial un portavoce del club -. Quando abbiamo iniziato a giocare con lo stemma del pipistrello sul petto negli Stati Uniti stavano dando la caccia ai bisonti. Noi siamo assolutamente tranquilli, questa vicenda non avrà alcuna ripercussione legale e il nostro logo non sarà influenzato".