Kroos: "Ritiro? È stato difficile dirlo a Carlo"

In un'intervista a Marca, la prima dopo l'addio al calcio, Toni Kroos ripercorre i suoi dieci anni di carriera al Real Madrid, il suo addio, il suo rapporto con Ancelotti e la sua vita attuale, tra il calcio e la sua fondazione. La difficoltà più grande? Comunicare la scelta a Carlo Ancelotti: "È stato molto difficile per me dirlo a Carlo, perché si aspettava che continuassi e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto"

Toni Kroos è felice, inutile chiedersi se più di prima, se più di quando giocava a calcio. A maggio 2024 aveva annunciato il suo ritiro e ora la sua vita è completamente diversa: modello, allenatore all’accademia, in prima linea nel sostegno economico e morale alle famiglie con bambini malati terminali con la sua Fondazione Toni Kroos. Ma il calcio nella sua vita rimane: “È un lavoro diverso -ha detto in un'intervista a Marca- più incentrato sul pensare, avviare progetti e prendersene cura. Voglio che le cose vadano bene e per questo devi lavorare. Alla scuola calcio, ad esempio, ho tanti ragazzi che voglio migliorare e per questo devo fare un piano di allenamento per i ragazzi, un altro per le squadre. È così che la mia vita è cambiata. Prima andavo ad allenarmi, giocare e basta. Ora devo pensare”.

L'addio: "è stato molto difficile per me dirlo ad Ancelotti" La famiglia ha accettato senza difficoltà la scelta del giocatore tedesco di lasciare il calcio giocato, tranne forse il figlio: “Mio figlio maggiore fa un po' più fatica, perché era abituato a vedere papà andare allo stadio. Si abituerà, si sta adattando ad una nuova vita che va molto velocemente e siamo felici, io per primo”. Ma il problema non è stato dirlo ai propri familiari, ma a chi lo ha scelto dal primo momento e lo ha accompagnato tecnicamente in questo percorso, Carlo Ancelotti: “è stato molto difficile per me dirlo a Carlo, perché si aspettava che continuassi e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto. È stato il mio primo allenatore qui e non è stato facile dirglielo, ma nella vita tutto ha una fine. Sapevo che non si sarebbe arrabbiato, ma sarebbe stato un po' triste. Anche per me non è stato un momento facile, perché qualcosa di molto speciale stava per finire. Ho provato a scegliere un buon momento, un momento facile... E ho avuto la fortuna di vincere la Liga con un margine e ho detto "adesso!". Perché tra la Liga e la finale di Champions League c’era il momento perfetto. E L'allenatore mi ha detto: 'Sei tedesco e non puoi fare niente, vero?' Hanno provato a convincermi, ma sapevano che non sarebbe successo”.