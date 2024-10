Manita al Siviglia, il Barcellona è primo da solo

Il Barcellona ha travolto il Siviglia in casa, prima di affrontare Bayern Monaco in Champions League e Real Madrid in campionato. Decisivo Lewandowski, autore di due gol. Doppietta anche per Pablo Torre e gol di Pedri

Supportato ancora una volta dal suo attaccante Robert Lewandowski, il Barcellona ha travolto il Siviglia in casa (5-1) nella decima giornata della Liga, prima di affrontare Bayern Monaco in Champions League e Real Madrid in campionato, la prossima settimana. Il nazionale polacco, autore dell'undicesimo e dodicesimo gol stagionale in campionato ha trascinato il club catalano (primo da solo con 27 punti) alla nona vittoria in dieci giorni, permettendogli di riprendersi la posizione davanti al rivale madrileno in testa alla classifica (+3), a sei giorni dal Clasico. In gol anche Pedri e il giovane Pablo Torre, 21 anni, che ha segnato una doppietta nel finale di gara. Il belga Stanis Idumbo ha salvato l'onore dei sivigliani.