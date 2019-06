La classica camiseta blanca, senza sorprese, se non quella piccola concessione all'oro, inserito in alcuni dettagli come le tre strisce sulle spalle o gli sponsor. Il Real Madrid ha presentato ufficialmente la sua divisa per la stagione 2019-2020 e, a differenza dei rivali del Barcellona che hanno "sconvolto" i propri tifosi adottando un disegno mai visto prima nella storia del club (gli scacchi stile Croazia), hanno rispettato la tradizione, senza stupire.

A far parlare, più che altro, è stata dunque la scelta dei "modelli" ai quali la Casa Blanca si è affidata per la campagna pubblicitaria, tra i quali spicca la presenza di Gareth Bale, da tempo dato per partente (sarebbe nella lista dei "cedibili" di Zidane), scontento del suo ultimo periodo al Real e alla ricerca di una nuova avventura. Tutte supposizioni, che verrebbero smentite da una foto, quella in cui Bale posa con Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Modric e Benzema. Certo, l'espressione del gallese non è esattamente allegra, come si sono affrettati a sottolineare i tabloid inglesi, ma la sua presenza nella foto ufficiale con la nuova maglia potrebbe comunque rappresentare un piccolo indizio di mercato.