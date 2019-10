Forse è presto per chiamarlo il nuovo Messi. Ma Alex Collado, ventenne canterano del Barca, già scomoda paragoni importanti dopo la bellissima rete segnata nel 2-0 all'Atletico Levante. Il talento del Barcellona B è partito dalla destra, con tocchi di suola e finte ubriacanti ha saltato i difensori avversari arrivando in area. E quando sembrava aver perso il pallone, si è girato e con un colpo di tacco ha trafitto il portiere: 2-0, applausi della Johan Cruijff Arena e video che fa il giro del mondo.

Nuovo fenomeno?

Di talenti il settore giovanile del Barcellona ne ha prodotti tanti: da Pep Guardiola, Messi, all'ultimo, Ansu Fati, che a soli sedici anni sta già trascinando la squadra in questo inizio di stagione. Il prossimo potrebbe essere proprio Alex Collado, centrocampista offensivo dalle spiccate qualità tecniche e con la possibilità di ricoprire anche ruoli d'attacco: ha 3 anni in più di Fati e ancora tanto da dimostrare. È reduce da un buon campionato l'anno scorso col Barcellona B (36 presenze e 5 gol nella Segunda Division B) stagione in cui ha esordito anche in Liga, nel finale del match casalingo contro il Celta Vigo. Quest'anno con il Barcellona B è già al secondo gol in campionato dopo cinque partite. Anche il primo, realizzato nella quarta giornata contro l'AE Prat, è stato di pregevole fattura: fuga sulla sinistra e gran tiro da fuori area sul primo palo.