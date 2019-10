Lionel Messi, durante un'intervista all'emittente catalana Rac1, ha parlato della sua carriera, evidenziando i momenti positivi e quelli negativi. Il fuoriclasse argentino ha compilato una sorta di scheda del meglio e del peggio di quanto fatto fino ad ora. Partendo dal meglio, a livello individuale Messi ha detto di "cercare di superarsi ogni anno. Penso di essere cresciuto molto durante la gestione Guardiola, è stato davvero speciale". Al tecnico del City è collegato anche il miglior momento della sua carriera: "E' stata una delle ere migliori come giocatore e come squadra". Il miglior gol segnato, tra i tantissimi, "è quello nella finale 2009 di Champions".

Il momento peggiore

Passando al momento peggiore, il campione non ha dubbi: "2013 e 2014. Mi sono infortunato due o tre mesi, poi sono andato in Argentina per recuperare". Chiaramente, su questa valutazione pesa anche la finale Mondiale persa nel 2014 contro la Germania. Per quanto riguarda la difesa più ostica da affrontare, il fuoriclasse argentino non ne ha specificata una in particolare: "Non saprei indicarne una di preciso. Abbiamo affrontato avversari preparati: le squadre inglesi, ad esempio, sono sempre molto difficili da sfidare".

L’avversario più forte

La squadra rivale più forte che abbia mai affrontato è la Nazionale spagnola: "Abbiamo giocato un'amichevole nello stadio dell'Atletico, con Maradona come allenatore, prima del Mondiale 2010 (partita finita 2-1 per la Spagna, con doppietta di Alonso e gol di Messi). E' stata una

di quelle squadre che mi ha sorpreso".

Su Neymar

Il numero 10 argentino è tornato anche sulla trattativa sfumata per il ritorno di Neymar al Barcellona: "Per un attimo ho pensato, soprattutto in questa finestra di mercato, che Neymar non sarebbe venuto da noi ma al Real Madrid, dato che aveva molta voglia di andar via. Aveva manifestato il suo desiderio di lasciare Parigi. E credevo che Florentino Perez e il Real Madrid facessero qualcosa".