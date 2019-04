L’incendio di Notre-Dame non ha lasciato indifferente nemmeno il mondo dello sport, compreso il Paris Saint-Germain, che ha annunciato in un comunicato il suo impegno per contribuire alla ricostruzione della cattedrale simbolo di Parigi. “Il PSG sosterrà la ricostruzione di Notre-Dame – si legge nel comunicato diffuso dal club presieduto dallo sceicco Al-Khelaifi -. Il PSG condivide la commozione di tutti i parigini, dei francesi e di tutto il mondo per questa catastrofe. Vogliamo coordinare una mobilitazione che coinvolgerà tutte le forze del club, i principali partner e la comunità di tifosi”. I campioni di Francia, prossimi a conquistare l’ottava Ligue-1 della loro storia, organizzeranno raccolte fondi ma non solo. “L’obiettivo è quello di stimolare una serie di iniziative, tra cui raccolte fondi per ricostruire in futuro l’edificio”. Infine, un ringraziamento ai vigili del fuoco. “Esprimiamo ammirazione e solidarietà per i vigili del fuoco di Parigi, che con impegno e coraggio hanno contribuito a limitare l’entità del danno. Il club fornirà supporto anche a loro”.