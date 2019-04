Anche alcuni calciatori francesi, simboli di una nuova generazione in quanto Campioni del Mondo, come Pogba e Mbappé, hanno espresso il loro dolore per quanto accaduto. Nessuna parola per il centrocampista del Manchester United, solo un cuore spezzato su una foto di Notre Dame in una Instagram story. E anche Mbappé non scrive nulla, ma pubblica su Twitter una foto della cattedrale in fiamme. Al coro si è unito anche Ribery: "Che tristezza, forza Parigi". C'è poi la curiosa storia di Borja Iglesias, attaccante dell'Espanyol che si trovava proprio a Parigi da turista con la fidanzata e che ha potuto fornire una testimonianza diretta: "Impotenza nel vedere come brucia un edificio così bello e con così tanta storia, a pochi metri da noi, senza che tu possa fare nulla. Noi siamo qui vicino, ma stiamo bene" - ha scritto su Twitter.