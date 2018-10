La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l'Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo.

L'offerta di calcio di Sky per le prossime 3 stagioni è quindi ancora più completa con la Serie A, tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, oltre alla Bundesliga tedesca e in attesa di UEFA Euro 2020.



Senza dimenticare i motori, con la Formula 1 (fino al 2020) e la MotoGP (fino al 2021), e il tennis, compreso Wimbledon (in esclusiva fino al 2022).

Saranno più di 235 i match di Premier League a stagione trasmessi sui canali Sky Sport, con più di 6 partite ogni weekend, dall’anticipo del venerdì al Monday Night del lunedì, e la novità del match del sabato sera alle 20.45.

Il campionato inglese su Sky sarà visibile su tutte le piattaforme (satellite, via fibra e sul digitale terrestre con una selezione di eventi), con i top match anche in 4K HDR grazie a Sky Q e un’ampia copertura di news e video anche su digital (sito skysport.it e App Sky Sport) e sui canali social ufficiali di Sky Sport (#SkyPremier).

Sarà Sky Sport Football per le piattaforme satellite e via fibra il canale di riferimento della Premier League, il campionato nazionale più seguito nei 5 continenti, garanzia di spettacolo, colori, competitività e soprattutto campioni e grandi sfide, visibili anche in mobilità grazie a Sky Go. Per il digitale terrestre il canale di riferimento sarà invece Sky Sport Uno, dove sarà disponibile una selezione di partite ogni weekend di campionato.