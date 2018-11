Nemmeno un’umiliazione ai videogiochi è in grado di far perdere il sorriso a N’Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea e della nazionale francese è famoso, oltre che per ciò che riesce a mettere in campo, anche per la sua personalità pacifica e affettuosa, che lo ha reso ben voluto da tutti. Ma anche Kanté è umano e non sopporta le sconfitte a FIFA. Callum Hudson-Odoi, un giovane della rosa dei Blues, ha postato un video su Snapchat in cui riprende il compagno mentre decide di abbandonare la partita dopo aver incassato un netto 4-0 senza nemmeno ultimare il primo tempo della gara. Mentre ritrae l’uscita di scena di Kanté, lo schernisce ridendo: “Abbiamo giocato tre partite e le ha perse tutte e tre!”.