Che i metodi di allenamento di Maurizio Sarri fossero unici, non è una novità. Ma per una cultura che non era abituata a tutto questo, come quella inglese, ogni aspetto peculiare ha un risalto speciale. L’ultimo è stato rivelato dallo stesso allenatore ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida col Bate Borisov valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Un giornalista gli aveva chiesto se Morata sarebbe rimasto a Londra a “sollevare pesi”, alludendo quindi al solo lavoro in palestra. “Non solleverà alcun peso, ieri ha fatto lavoro aerobico e oggi (ieri, ndr) lavoreremo sulla forza, ma non usiamo pesi. In palestra facciamo soltanto il lavoro più naturale: non ho mai visto un giocatore con un peso in campo” ha spiegato l’allenatore.

Chelsea, dominio in Europa League

Percorso netto, finora, quello della squadra di Maurizio Sarri in Europa League. I Blues hanno vinto i tre confronti con le rispettive avversarie del girone L. A Stamford Bridge, la partita con il Bate Borisov aveva visto i londinesi vincere col punteggio di 3-1. Oggi è in programma il ritorno a Minsk. In caso di successo, il Chelsea sarebbe già qualificato per i sedicesimi di finale della competizione.